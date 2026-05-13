İtiraflarıyla CHP’de gündem olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialar ortaya attı. Yalım’ın açıklamalarında en çok konuşulan bölüm ise Veli Ağbaba ile ilgili anlattıkları oldu. 2018’deki bir ziyaret sonrası otelde yaşananları aktaran Yalım, içki ve kadın meclis üyelerinin bulunduğu görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 5 saatlik ek ifade verdikten sonra tekrar cezaevine gönderildi. Yalım, ifadesinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve CHP lideri Özgür Özel’in makam aracının VIP dönüşümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Özkan Yalım

Kurultayda delegelerin Özgür Özel’i desteklemesi için 40 civarında ile giderek çalışmalar yaptığını belirten Yalım, şunları söyledi:

1200 delegenin 700’üyle telefonla görüştüm. Bazı delegeler çocukları işe alınırsa Özel’e destek vereceğini söyledi. Telefonum incelenirse delegelerin gönderdiği çocuklarına ait CV’ler tespit edilebilir. Bu kişilerin SGK kayıtları kontrol edilirse kurultay öncesi yahut hemen sonrasında CHP belediyelerinde işe başladığı da belirlenebilir.

"ÖZEL, İSTEDİ, 200 BİN TL’Yİ EVİNİN DUVARINA BIRAKTIM"

Yalım, makam aracı konusunda ise şu açıklamayı yaptı: VIP dönüşümü için 170.000 Euro + KDV Uşak Belediyesi tarafından ödendi. CHP yöneticileri korktuğu için gerçeği gizliyor. Ayrıca CHP liderinin evinin duvarına 2023 yılında poşet içerisinde 200 bin TL koydum. Daha sonra WhatsApp üzerinden Özel’e bilgi verdim. Kendisi de bana parayı bırakıp aracıma geri dönmemi söyledi. Uşak Belediyesi Başkan Yardımcılığı yapan Halil Aslan da şahittir. Evine para götürdükten sonra Özel tekrar irtibata geçti ve yine istedi, 1 milyon TL ayarladım. 14 Ekim 2023 tarihiydi. Özel, o zaman Grup Başkanı olarak Denizli İl Başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret etmişti. Sağ kolu Demirhan Gözaçan’a parayı teslim ettim.

Veli Ağbaba

"VİSKİ İSTEDİ, ATEŞLİ VE ÖZCAN'I ALIP ODASINA GİTTİ"

2018’de Veli Ağbaba ile yaşadığı bir olayı da anlatan Yalım, “CHP’nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyonda görevli olarak bir doğu iline gittik. Ziyaretler sonrası akşam otele geçtik. Ağbaba bana viski almamı söyledi, alıp kendisine teslim ettim. Bursa Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri de alarak Ağbaba’nın odasına gitti. Sonrasında Veli Ağbaba bana ‘Özkan sana iyi akşamlar, sen git’ dedi ve ben de ayrıldım” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası