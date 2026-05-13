İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki 901 ve C131K gibi dijital çete yapılanmaları mercek altına aldı. Dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uyuşturucu tehditleri incelenecek.

GAMZE ERDOĞAN - İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” raporunda, 18 yaş altındaki gençleri dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, uyuşturucu ve pornografi gibi tehlikeli alanlara çeken sosyal medya gruplarıyla ilgili dikkati çekici tespitler yapılırken, rapor rehberliğinde önleyici çalışmalar geliştirileceği belirtildi.

Raporda “bazı dijital alt kültürler” olarak bahsedilen bölümde; internet üzerinden zorbalık yapan 901 ve C131K isimli yeni nesil çete gruplarının, şiddeti meşrulaştırarak çocukları etkilediğine işaret edilirken, bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceği vurgulandı.



Çalışmaların ilk adımı, okullar aracılığıyla ailelerin çocuklarının telefonlarını ve dijital materyallerini kontrol etmelerinin istenmesiyle atılacak. Sürecin, veli-okul-öğrenci üçgeninde yürütülmesi planlanıyor. Bakanlığın önerdiği tedbirler aileyi ve rehabilitasyonu ön plana alıyor. Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrasında okullara görevlendirilen polisler ve artırılan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra aile temelli yaklaşım benimsenecek. Çocukların sosyal medyada geçirdikleri sürenin kontrol altına alınması, bütün yaş gruplarına yönelik bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanması ve eğitim müfredatına medya okuryazarlığıyla ilgili dersler konulması planlanıyor

