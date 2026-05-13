TÜİK’in 2025 verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye gerilerken, tek başına yaşayanların oranı yüzde 20,5’e yükseldi. Sayılar küçülse de toplum, en büyük mutluluk kaynağının ‘aile’ ve çocuklar olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan “İstatistiklerle Aile 2025” bülteni, ülkenin demografik yapısındaki hızlı değişimi çarpıcı verilerle ortaya koydu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2008 yılında dört kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 3,08 kişiye geriledi.

HANE YAPISI DEĞİŞİYOR

Türkiye genelinde geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin 795’e ulaşırken, aile tiplerinde belirgin bir dönüşüm yaşandı. 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerin oranı yüzde 20,5’e yükseldi. Buna karşılık, “tek çekirdek aile” oranı yüzde 62,7’ye, “geniş aile” oranı ise yüzde 13,5’e düştü. Geniş ailelerin en çok Hakkari’de olduğu görüldü.

İllere göre hane büyüklüğünde Şırnak 4,84 kişiyle zirvede yer alırken, Tunceli 2,49 kişiyle en düşük ortalamaya sahip oldu. Tek kişilik hanelerin en yoğun olduğu şehir yüzde 32,7 ile Gümüşhane, en düşük olduğu şehir ise yüzde 11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti.

YAŞLILAR TEK BAŞINA

2025’te hanelerin yüzde 11,3’ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hanelerin yüzde 41,9’unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunurken, Şanlıurfa yüzde 68,2 ile ilk sırada yer aldı. Öte yandan, 1 milyon 836 bin 496 yaşlı ferdin tek başına hayatını sürdürdüğü belirlendi.

MARDİN İLK SIRADA

Akraba evliliği oranlarındaki düşüş eğilimi 2025 yılında da devam ederek yüzde 3’e kadar geriledi. Toplam evli fertler içinde akraba evliliği yapmış olanların oranı yüzde 8 olurken, Mardin yüzde 19,7 ile bu alanda ilk sırada yer aldı. Toplumun yüzde 69’u en büyük mutluluk kaynağının “aile” olduğunu belirtirken, bunu yüzde 15,6 ile çocuklar izledi.

VELAYETLERİN ÇOĞU ANNEYE

Ekonomik veriler, geniş ailelerin yüzde 27,1 ile yoksulluğu en derinden hisseden grup olduğunu gösterdi. Konut mülkiyetinde ise vatandaşların yüzde 57,1’i kendi evinde otururken, yüzde 27’si kiracı konumunda bulunuyor. Öte yandan geçen yıl 193 bin 793 boşanma davası sonucunda velayetlerin yüzde 74,6’sının anneye verilmesi dikkat çekti.

