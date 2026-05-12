Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Hakan Safi'nin, teknik direktör adayının Antonio Conte olduğu ileri sürüldü.

Transferler için İtalya'ya çıkarma yapan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayı da belli oldu. Rafael Leao, Mike Maignan, Dusan Vlahovic gibi isimlerle temas kurduğu öne sürülen Hakan Safi'nin teknik direktör listesinin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.

SAFİ'NİN HOCA ADAYI CONTE

Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Hakan Safi, kariyerinde 7 lig şampiyonluğu olan dünyaca ünlü ismi takımın başına getirmeyi planlıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; ilk tercihi yabancı hoca olan Hakan Safi, şu anda Napoli'yi çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'yi seçilmesi durumunda takımın başına getirmeyi istiyor. An itibarıyla Napoli'yi çalıştıran Conte, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son yılına girmiş durumda.

Hakan Safi'nin teknik direktör adayı belli oldu: Tam 7 lig şampiyonluğu var

KARİYERİNDE 7 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Teknik Direktör Antonio Conte'nin Chelsea ile İngiltere Premier Lig, Juventus (3), Inter (1) ve Napoli (1) ile Serie A, Bari ile Serie B şampiyonlukları bulunuyor. 56 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 1 İngiltere Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.

CONTE'NİN ALTERNATİFİ İSMAİL KARTAL

Hakan Safi'nin Antonio Conte ile anlaşamaması durumunda İsmail Kartal'ı göreve getireceği konuşuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası