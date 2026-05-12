Hakan Safi'nin teknik direktör adayı belli oldu: Tam 7 lig şampiyonluğu var
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Hakan Safi'nin, teknik direktör adayının Antonio Conte olduğu ileri sürüldü.
- Hakan Safi, teknik direktör olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.
- Antonio Conte'nin kariyerinde 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.
- Conte'nin alternatif teknik direktör adayı olarak İsmail Kartal öne çıkıyor.
Transferler için İtalya'ya çıkarma yapan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayı da belli oldu. Rafael Leao, Mike Maignan, Dusan Vlahovic gibi isimlerle temas kurduğu öne sürülen Hakan Safi'nin teknik direktör listesinin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de sakatlık: Anderson Talisca'dan kötü haber
SAFİ'NİN HOCA ADAYI CONTE
Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Hakan Safi, kariyerinde 7 lig şampiyonluğu olan dünyaca ünlü ismi takımın başına getirmeyi planlıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; ilk tercihi yabancı hoca olan Hakan Safi, şu anda Napoli'yi çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'yi seçilmesi durumunda takımın başına getirmeyi istiyor. An itibarıyla Napoli'yi çalıştıran Conte, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son yılına girmiş durumda.
KARİYERİNDE 7 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR
Teknik Direktör Antonio Conte'nin Chelsea ile İngiltere Premier Lig, Juventus (3), Inter (1) ve Napoli (1) ile Serie A, Bari ile Serie B şampiyonlukları bulunuyor. 56 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 1 İngiltere Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.
CONTE'NİN ALTERNATİFİ İSMAİL KARTAL
Hakan Safi'nin Antonio Conte ile anlaşamaması durumunda İsmail Kartal'ı göreve getireceği konuşuluyor.