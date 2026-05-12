NATO Genel Sekreteri Rutte’nin "Birkaç hafta kaldı" diyerek duyurduğu tarihi zirve öncesi, Washington’ın ağır toplarından Trump’a ve müttefiklere yeni bir plan sunuldu. Ankara sokaklarında Amerikan silahlarıyla askeri geçit töreninden, Grönland ve Hürmüz Boğazı’ndaki gizli uzlaşma planlarına kadar masadaki 5 maddelik "hayatta kalma" stratejisi ABD basınında gündem oldu

Dünya siyasetinin kalbi Temmuz ayında Ankara’da atacak.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Başbakan Milojko Spajic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne artık yalnızca birkaç hafta kaldı. Orada Atlantik'in her iki yakasındaki 1 milyar insan için bugün güvenlik sağladığımızı ve verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Zirvesi'nin gündemine de değinen Rutte, toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve alınan savunma harcaması kararlarının somut askeri kabiliyetlere dönüştürülmesinin ana gündem maddeleri arasında yer alacağını söyledi.

Rutte, savunma sanayi altyapısının geliştirilmesinin de zirvenin öncelikli başlıklarından biri olacağını belirterek, hem ABD'de hem de Avrupa'da üretim kapasitesinin mevcut ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını, bunun Atlantik'in iki yakasının birlikte çözmesi gereken ortak bir sorun olduğunu kaydetti.

Rutte, zirvede ayrıca NATO'nun ihtiyaç duyduğu kritik askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi ve savunma sanayi üretiminin hızlandırılması konularının ayrıntılı şekilde ele alınacağını sözlerine ekledi.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN 5 MADDELİK 'ZAFER' REÇETESİ!

Diğer yandan aralarında eski Pentagon müsteşarları, Ulusal Güvenlik Konseyi direktörleri ve istihbarat devlerinin bulunduğu 5 üst düzey isim, Temmuz ayındaki tarihi zirve öncesi Trump yönetimine ve müttefiklere 5 maddelik bir "hayatta kalma" reçetesi sundu.

Geçtiğimiz günler ABD’nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Başkan Donald Trump’ın bu yaz Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Trump’ın müttefikleri "ceza" ile tehdit ettiği bir atmosferde, Ankara Zirvesi’nin başarısı için Grönland’dan Hürmüz Boğazı’na, askeri geçit törenlerinden bütçe devrimine kadar radikal öneriler masada.

"ANKARA'DA TRUMP USULÜ GÖVDE GÖSTERİSİ"

Washington’ın en etkili düşünce kuruluşlarından Atlantic Council'a yazan yetkililerin en dikkat çeken önerisi, Trump’ın askeri ihtişama olan tutkusunu Ankara sokaklarına taşımak oldu. Uzmanlar, Ankara’da devasa bir askeri geçit töreni düzenlenmesini ve müttefiklerin ABD’den satın aldığı F-35’lerden Apache helikopterlerine, Javelin füzelerinden Tomahawk’lara kadar tüm teçhizatın statik bir sergiyle Trump’ın önüne serilmesini öneriyor.

GRÖNLAND VE HÜRMÜZ İÇİN ZEYTİN DALI

İttifakın birliğini sarsan iki ana kriz olan "Grönland’ın kontrolü" ve "İran’a karşı isteksizlik" konularında Ankara’nın bir uzlaşı zemini olması bekleniyor. Raporda, Arktik bölgesindeki güvenlik boşluğunu kapatacak "Arctic Sentry" faaliyetinin somutlaştırılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliğinin bir NATO operasyonuna dönüştürülerek Napoli’deki komutanlığa devredilmesi ileri sürüldü.

BATI AVRUPA'YA 'DOĞU KANADI' MUHTIRASI

Önerilen maddeler arasında Polonya ve Baltık ülkelerindeki askeri yükün yarısından fazlasını sırtlayan ABD’nin yükünü artık Batı Avrupalı müttefiklere devretmesi gerektiği de yer aldı:

"Ankara Zirvesi’nde, Batı Avrupalı üyelerin her bir doğu kanadı ülkesindeki varlıklarını tam operasyonel bir tugay seviyesine çıkarma taahhüdü vermesi, Trump’ın "sağlıksız bağımlılık" olarak nitelediği durumu sona erdirecek anahtar hamle olacaktır."

BÜROKRASİYE SON: NATO GEÇİŞ PLANLAMA GRUBU

NATO’nun ağır işleyen bürokratik yapısının Trump’ın hızına yetişemediğini belirten yetkililer Ankara’da acilen bir "Geçiş Planlama Grubu" kurulmasını istiyor.

ABD’nin Avrupa’dan çekilme planlarını koordine edilirken, oluşacak güvenlik boşluklarının Avrupa orduları tarafından nasıl ve ne zaman doldurulacağını gerçekçi zaman çizelgeleriyle belirleyecek.

ZİRVE ENFLASYONUNA FREN

Son öneri ise NATO’nun artık her yıl "yüksek profilli drama" üreten zirveler düzenlemekten vazgeçmesi. Ankara Zirvesi’nin ardından toplantı sıklığının azaltılması, İttifak’ın manşet haberler peşinde koşmak yerine sahada gerçek hazırlık kapasitesini artırmaya odaklanması gerektiği savunulmakta.

