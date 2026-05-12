İstanbul’da mesai saatinin sona ermesiyle trafik adeta kilitlendi. Köprü geçişleri, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğunluk artarken, kent genelindeki trafik oranı yüzde 80’e ulaştı.

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde akşam saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu kritik seviyeye çıktı. İş çıkış saatinin etkisiyle ana arterler, bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy’den başlayarak Bostancı’ya kadar uzanan yoğunluk dikkat çekerken, TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ümraniye ile Çamlıca gişeleri arasındaki bağlantı yollarında da araçlar güçlükle ilerledi.

Köprü geçişlerinde de yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa Yakası yönünde araç trafiği ağır seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise her iki yönde zaman zaman duraksamalar meydana geldi.

AVRUPA YAKASI'NDA AKIŞ YAVAŞLADI

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve köprü bağlantı noktalarında yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe hattında trafik akışı yavaşladı.

Levent, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı ile Karaköy-Beşiktaş sahil hattında da sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Beyoğlu sahil kesiminde ise bazı noktalarda araç trafiği durma noktasına ulaştı.

Trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluşurken, vatandaşlar duraklarda uzun süre bekledi.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ BULDU

İBB CepTrafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 87’ye kadar çıkarken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 74 seviyesine ulaştı.

