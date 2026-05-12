Beşiktaş bir transferi daha açıkladı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladı.
SİMAY KURT'U DUYURDU
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.
SHEMANOVA'YI KADROSUNA KATMIŞTI
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı.
Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.
