TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1'inci Lig, Nesine 2'nci Lig ve Nesine 3'üncü Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

SÜPER LİG

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16'ncı hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

TFF 1'İNCİ LİG

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34'üncü hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2'NCİ LİG

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3'ÜNCÜ LİG

Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3'üncü Lig'de 11, 22 ve 28'inci hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

