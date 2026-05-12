Ankara Etimesgut ilçesinde inşa edilecek TOKİ kuraları için geri sayım sona erdi. 3 bin 781 konut için "Konut Belirleme Kurası" canlı yayında paylaşılıyor. Hak sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar, Ankara Etimesgut kura sonuçları isim listesini inceliyor. İşte Ankara Etimesgut kura sonuçları isim listesi sorgulamanın ayrıntıları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu’da inşa edilen toplam 3 bin 781 konut için "Konut Belirleme Kurası" gerçekleştiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi’nde hayata geçirilen 1. Etap 1492 konut, 2. Etap 1811 konut ve 3. Etap 478 konutu kapsayan kura çekimi, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla TOKİ’nin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor.

TOKİ Ankara Etimesgut canlı kura sayfası açıldı! Ankara Etimesgut kura sonuçları isim listesi sorgulama

ANKARA ETİMESGUT CANLI KURA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listelerine e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama ekranından, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak görüntülenebilecek. Kura çekilişleri sonrası sonuçlar noter onaylı tam listeler 2-3 gün içinde e-Devlet'e yansımaktadır.

SÖZLEŞME SÜRECİNİN AYRINTILARI

Konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi süreci başlayacak. Sözleşmeler, TOKİ’nin internet sitesinde yayımlanacak programa göre 1 Haziran – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında imzalanacak. Sözleşme işlemlerinin yapılacağı banka şubeleri de ilan edilecek programda yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası