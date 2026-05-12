Sağlık Bakanlığı 2026 Mayıs Dönemi il içi atama kura sonuç takvimleri adaylar tarafından merak ediliyor. İl bazın değişen atama sürecinin ayrıntıları İl Sağlık Müdürlükleri'nin internet adreslerinden paylaşılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 Mayıs Dönemi il içi atama kura sonuçları açıklandı mı? İşte il il atama kurası ilanları...

Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il içi atama süreci devam ediyor. 2026 Mayıs Dönemi il içi atama kurasına ilişkin detaylar, İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden yayımlanıyor. Türkiye genelinde farklı tarihlerde gerçekleştirilecek kura ve yer değiştirme takvimleri netleşirken, bazı iller sonuç ve duyurularını paylaşmaya başladı. İşte tayin sonuçlarını açıklayan illerden bazıları…

Sağlık Bakanlığı 2026 Mayıs Dönemi il içi atama kura sonuçları açıklandı mı? İl il tayin sonuç takvimi

İSTANBUL İL İÇİ TAYİN DUYURUSU

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kura duyurusu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, il içi atamalar 22 Mayıs'ta yapılacak. Yapılan duyuruda;

"Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönerge kapsamında ilimiz emrinde görev yapan personelin (Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin ) 2026 Yılı Mayıs Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 22/05/2026 tarihinde yapılacaktır." denildi.

YALOVA İL İÇİ TAYİN DUYURUSU

"2026 YILI MAYIS DÖNEMİ YALOVA İLİ İSTEĞE BAĞLI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ" Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yayımlanan ilanda şu bilgiler yer aldı: "Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereğince 2026 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama kurası 12.05.2026 Salı günü yapılacaktır."

BURSA İL İÇİ TAYİN DUYURUSU

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kura duyurusu paylaşıldı. Yapılan duyuruda;"Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereğince 2026 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama kurası 15.05.2026 Cuma günü yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

KIRIKKALE İL İÇİ TAYİN DUYURUSU

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan "2026 Yılı 1. Dönem (Mayıs) İl İçi Atama ve Yer Değişikliği İlanı"na göre bölgede il içi atamalar 12.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MANİSA MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ TAYİN KURASI DUYURUSU

2026 Yılı Mayıs Dönemi Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine Dair İlan Metni Yayınlandı. Yerleştirme sonuçları 15.05.2026 tarihinde Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün resmi İnternet adresinden duyurulacak.

Bulunduğunuz ile ait isteğe bağlı il içi yer değiştirme takvimi ve kura duyurularına, ilgili İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

