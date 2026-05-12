YouTube Türkiye’nin bir dönemine damga vuran içerik üreticilerinden Kafalar için ayrılık iddiaları resmiyet kazandı. Daha önce Fatih Yasin’in yaptığı açıklamaya Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan cevap geldi.

Kafalar grubunun eski üyesi Fatih Yasin, 23 Nisan 2026 tarihinde kendi kanalında yayınladığı videoda, Kafalar ekibinin mevcut haliyle artık içerik üretmeyeceğini açıklamıştı. Duygusal ifadeler kullanan Yasin, “Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli Kafalar’ım. Beni Kafalar var etti” sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak ünlü fenomen, grubun tamamen dağılıp dağılmadığına ilişkin net bir ifade kullanmadı.

Fatih Yasin’in açıklaması sonrası Kafalar’da ipler koptu! Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan cevap

Fatih Yasin’in açıklamalarının ardından gözler Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’ya çevrildi. İkili tarafından yapılan açıklamalar ise grup içinde uzun süredir devam eden sorunları gün yüzüne çıkardı. Atakan Özyurt, Kafalar’ın dağıldığını Fatih Yasin’in yayınladığı videoyla öğrendiklerini belirterek, yaşanan sürece kırgın olduklarını ifade etti.

“VİDEODAN ÖĞRENDİK” ÇIKIŞI

Özyurt açıklamasında, “Biz de grubun dağıldığını yayınlanan videodan öğrendik" dedi. Bilal Hancı ise "Maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde böyle bir kararın bizimle paylaşılmadan alınması bizi üzdü” ifadelerini kullandı. Ünlü fenomen ayrıca, “Artık video çekmek amacıyla bir araya gelmeyeceğiz” diyerek Kafalar ekibinin fiilen sona erdiğini doğruladı.

“HAKKIMI HELAL EDİYORUM”

Yaşanan ayrılıkla ilgili sorumluluğun tek taraflı olmadığını vurgulayan Bilal Hancı, “Herkesin hatası var, bu işi sürdüremedik” sözleriyle kendi payına düşen sorumluluğu kabul ettiğini dile getirdi. Hancı’nın “Hakkımı helal ediyorum” açıklaması ise çok konuşulan detaylardan biri oldu.

BİR DÖNEMİN SONU

Kafalar ekibinin dağılması, uzun yıllardır grubu takip eden hayranlarını da üzdü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Türkiye YouTube tarihine damga vuran ekibin dağılmasını “bir dönemin sonu” olarak yorumladı.

Türkiye’de YouTube kültürünün yükseliş döneminde büyük çıkış yakalayan Kafalar ekibi, Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı üçlüsünden oluşuyordu. Samimi tavırları ve doğal arkadaşlık ilişkileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ekip, uzun yıllar boyunca platformun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Özellikle genç izleyiciler arasında büyük popülerlik elde eden grup, Türkiye’de dijital içerik üretiminin gelişmesinde önemli rol oynayan ekiplerden biri olarak gösteriliyordu.

