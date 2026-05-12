2026 EKPSS sonuç tarihi için geri sayım sürerken binlerce aday ÖSYM’den gelecek açıklamaya odaklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar araştırılıyor.

ÖSYM tarafından 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’nin ardından adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan adaylar, EKPSS sonuçlarının açıklanacağı günü ve sonuç ekranına erişim detaylarını yakından takip ediyor.

EKPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar puan bilgilerine internet üzerinden ulaşabilecek.

EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur alımlarında kullanılacak. Açıklanan puanlar sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Tercih sürecine ilişkin detayların ise sonuçların ardından ayrıca duyurulması bekleniyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçları açıklandığında adaylar sonuç bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet adresleri üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr ve ais.osym.gov.tr ekranı üzerinden yapılacak.

Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekecek. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri, doğru-yanlış sayıları ve başarı durumlarına ilişkin bilgiler yer alacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreciyle ilgili kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tercih döneminde kadro şartlarını ve başvuru kriterlerini dikkatle incelemek zorunda olacak.

