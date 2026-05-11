Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajı, hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmesi için zorunlu olan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS) sonuçları açıklandı. Sınav katılımcıları HMGS 2026 sonuçlarını online olarak gerçekleştirebiliyor.

26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ÖSYM duyurdu! 2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alıyor. Adayların sonuç belgesinde, “Bu belge, sınav tarihi itibarıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir.” ibaresi yazılı olarak yer alıyor.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).



