Borsa İstanbul'da işlem gören ve temeli 1938 yılına dayanan gıda devinin satışı için anlaşma imzalandı. Ünlü şirketin yüzde 74,85'lik çoğunluk hissesi onay sürecinin ardından 82,5 milyon dolara el değiştirecek. İşte 88 yıllık şirketin yeni sahipleri...

Borsa İstanbul’da işlem gören Seğmen Kardeşler Gıda'nın çoğunluk hissesinin satışı için anlaşma imzalandı. 82,5 milyon dolarlık satış, şirket sermayesinin yüzde 74,85'lik kısmına karşılık geliyor.

3 ŞİRKET ORTAK OLUYOR!

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu payların yüzde 34,85’i GMS Yatırım Holding, yüzde 25’i Altun Gıda ve yüzde 15’i ise Ümit Gümüş tarafından satın alınacak.

ONAY BEKLENİYOR

Anlaşma kapsamında hisse devrinin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurumların onay sürecine bağlı olacak. Sürecin tamamlanmasının ardından, şirketin ortaklık yapısında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİYOR

Söz konusu satış, gıda sektöründe son dönemde artan şirket birleşme ve satın alma işlemlerine bir yenisini eklerken, yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. İşlem tutarı, şirketin piyasa değerine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendirilirken, anlaşmanın tamamlanması halinde sektör dinamiklerinde de etkiler oluşturacağı belirtiliyor. Hisse devrine ilişkin süreç ve detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI

Seğmen Kardeşler Gıda'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz tarafından 02.02.2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan özel durum açıklamasında; mevcut ortakların sahip olduğu, şirket sermayesinin %74,85'ine tekabül eden payların devrine ilişkin taraflar arasında "Pay Devrine İlişkin Ön Protokol" imzalandığı ve nihai alım-satım kararının belirlenen şartların karşılanmasının ardından verileceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede; Şirketimizin 179.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Yusuf Seğmen, Neval Elaldırsın, Nihal Özcanlı, Emine Seğmen, Meral Yıldırım, Emine Yaka ve Ömer Seğmen de dahil olmak üzere toplam 20 gerçek kişi ortağın sahip olduğu %74,85 oranındaki payın (36.000.000 adet A grubu ve 97.982.610 adet B grubu pay olmak üzere toplam 133.982.610 adet pay); Altun Gıda A.Ş. (%25 oranında, 44.750.000 Türk Lirası nominal değerde pay), GMS Yatırım Holding A.Ş. (%34,85 oranında, 62.382.610 Türk Lirası nominal değerde pay) ve Ümit Gümüş'e (%15 oranında, 26.850.000 Türk Lirası nominal değerde pay) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 82.489.293 ABD Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak söz konusu gerçek kişi ortaklar ile Alıcılar arasında 11.05.2026 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Bahse konu pay devir işlemlerinin nihayete ermesi sonrasında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamalar; 02.02.2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen esaslar çerçevesinde, pay devirlerinin kesinleşmesi ve tamamlanmasını takiben ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

İşbu açıklamaya konu işlemlere dair meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler hususunda Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23'üncü ilgili hükümleri uyarınca kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TEMELLERİ 1938 YILINDA ATILDI

Seğmen Kardeşler Gıda, 1938 yılında Sivrihisar'dan Ankara'ya gelen üç kardeş tarafından kurulmuştur.

Temelleri 1938'de atılan firma, 1958 yılında kolektif şirkete dönüşerek bakkaldan toptancılığa ve küçük çaplı imalatlara uzandı.

1970'lerde Ankara/Siteler'de ilk fabrikasını kurarak üretime başlayan şirket, 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırdı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen, üretim sürecini İskitler fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim gösterdi.

