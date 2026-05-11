Altın fiyatlarında son dakika! 11 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.830 TL ve ons 4.683 dolardan güne başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın, İran tarafından gönderilen teklifi “kabul edilemez” olarak değerlendirmesi, petrolü yükselterek altın üzerinde baskı oluşturuyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Orta Doğu’nun odak noktası olduğunu belirterek onsta 4.760 dolar ve gram altında 6.920 TL’nin aşılması halinde rahatlama yaşanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta da Orta Doğu’daki gelişmelerle başlıyor. Savaşın bitirilmesi için İran’ın Beyaz Saray’a gönderdiği son teklif, ABD Başkanı Donald Trump tarafından “kabul edilemez” olarak görüldü. Geçen hafta 100 dolar sınırından kapanış yapan petrol fiyatları, ABD’nin bu yaklaşımı ile yeniden yükselişe geçerek ilk işlemlerde 105 doları test etti.

ALTINDA PETROL BASKISI

“Kalıcı bir anlaşma” için belirsizliğin devam etmesi ve enerji fiyatlarında tansiyonun yükselmesi, enflasyon ve yüksek faiz endişelerini yeniden gündeme getiriyor. Altın fiyatları da bu baskı ile yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. Cuma günü 6.715 dolardan kapanış yapan ons altın, TSİ 06:00 itibarıyla 4.683 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı.

Altında Orta Doğu baskısı! 'Gram' fiyatı haftaya düşüşle başladı

11 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Onstaki fiyatlamalar gram altına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 11 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.830 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da cuma kapanışı 6.877 TL’den gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın sarış fiyatı 6.851 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.201 TL’den gerçekleşiyor.

ANA GÜNDEM ORTA DOĞU

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD ve İran arasındaki gelişmelerin piyasalarda jeopolitik risk algısını ve fiyatlamaları doğrudan belirleyen ana gündem maddesi konumunda olduğunu belirterek, son gelişmelerin, sürecin hâlâ hassas ve kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi. Eryılmaz, bölgede küçük çaplı çatışmalar ve tanker saldırılarına rağmen ateşkesin sürdürülmesinin pozitif olduğu ancak tarafların anlaşamadığına dair gelebilecek olumsuz açıklamaların ise piyasa üzerinde baskı oluşturabileceği görüşünü aktardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altın tarafında kısa vadede "bekle-gör" stratejisinin hâkim olduğunu belirten Eryılmaz, uzun vadeli düşünenler için “kademeli alım” uyarısında bulunarak onsta trendin yukarı dönmesi için 4.745-4.760 dolar bölgesinin hacimli bir şekilde aşılması gerektiğini aktardı. Eryılmaz, gram altında 6.700-6.750 TL bandının iyi bir fırsat bölgesi olabileceğini belirterek “yeni bir yükseliş dalgası için ise 6.920 TL üzerinde hacimli bir kapanış görülmesi” gerektiğini vurguladı.



