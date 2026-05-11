Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyelerinden yeni haftaya başlarken, geçen hafta kapanışına göre %5’e ulaşan yükseliş öne çıkıyor. ABD tarafının, İran’ın son teklifinin “kabul edilemez” olduğunu açıklaması petrol üzerindeki stresi yeniden yükseltiyor. Gerginliğin devamı halinde fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunan ABD’li Citi; üç aylık Brent petrol tahminini 120 dolar olarak korudu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları geçen hafta “korunan ateşkes” ve “kalıcı anlaşma umutları” ile %-8,2 düşüşle 100,2 dolardan kapanış yapmıştı. İran tarafından ABD’ye sunulan yeni bir teklif piyasalarda iyimserliği desteklemişti. Ancak ABD tarafının, bu teklifin “kabul edilemez” olduğunu açıklaması, petrol fiyatları üzerindeki stresi yeniden yükseltiyor. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla, geçen hafta kapanışına göre %5 civarında primle 105 doların üzerinden yeni haftaya başlıyor.

İRAN’IN TALEPLERİ

Edinilen bilgilere göre İran son anlaşma teklifinde; Hürmüz’deki ablukanın sona erdirilmesi, savaş tazminatı ödenmesi, Boğaz üzerindeki egemenliğinin tanınması, daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garanti verilmesi, yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin İran petrol satışlarına yönelik yasağını sonlandırması gibi taleplerde bulundu. Dikkatler yeniden Orta Doğu’ya çevrilirken, Hürmüz’ün kapalı kalmaya devam etmesi ve belirsizliklerin sürmesi, petrolde “daha fazla düşüşün” önüne geçiyor.

CITI’DEN KRİTİK UYARI

Bu arada Citi tarafından yayımlanan son raporda; ABD-İran görüşmelerinde gerginliğin devam etmesi halinde “petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği” uyarısında bulunuldu. ABD’li banka; stoklardaki azalmaya karşılık Çin'in ithalatındaki gerileme ve zaman zaman gerginliğin azalması yönündeki işaretlerin ise fiyatlar üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktardı. Citi, Çin'in nisan ve mayıs aylarında petrol ithalatının, 2025 ortalamasına göre günde yaklaşık 2,4 milyon varil azaldığını hesaplıyor.

HÜRMÜZ SENARYOLARI

Citi, temel senaryosunun, Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklığın mayıs sonuna kadar hafifleyeceği yönünde olduğunu; ancak anlaşmaya varılmadaki zorluğun kısa vadeli riskleri artırdığını belirtti. Citi, üç aylık Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 120 dolar olarak korurken; ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 95 dolar ve dördüncü çeyrekte 80 dolar öngörüsünde bulundu.

MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan petrol fiyatlarında geçen haftaki düşüşün ardından cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken bir indirim gerçekleşmişti. 9 Mayıs’tan geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7,17 TL tutarında indirim gelmişti. Bu indirimin 5,58 TL’si pompa fiyatlarına yansıtılmıştı.

