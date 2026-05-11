Fikret Orman başkan adaylığına açık kapı bıraktı!
Son yıllarda yönetimlerin istikrar sağlayamadığı Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman uzun süre sonra sessizliğini bozdu. Orman yeniden adaylığı düşünüp düşünmediğine yönelik gelen soruya dikkat çeken bir cevap verdi.
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir etkinlikte yaptığı açıklamada yeniden adaylık sorusuna gençlerin önünü açma gerekliliğini vurgulayarak, mecbur kalırsa aday olabileceğini belirtti.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap verdi.
“GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM”
Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım." dedi.
“MECBUR KALIRSAK YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK”
Orman, "Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." ifadelerini kullanarak adaylığa açık kapı bıraktı.
Fikret Orman, daha önce 2012-2019 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapmış ve siyah-beyazlılar bu dönemde iki şampiyonluk yaşamıştı.
