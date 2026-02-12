Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, başkan adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaya cevap verdi. 2013'te Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği yarışı kaybeden Serdal Adalı, 29 Aralık 2024'te başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Fikret Orman, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Spor Kulübü Derneği'nin (BEGİKAD) düzenlediği organizasyona katıldı. Orman, hakkında çıkan adaylık iddiasına noktayı koydu.

"MEVCUT YÖNETİM GELELİ DAHA BİR YIL BİLE OLMADI"

Siyah-beyazlı kulübün şu anda seçim sürecinde bulunmadığını belirten Fikret Orman, "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı. Böyle bir süreç söz konusu değilken adaylık üzerinden konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman

"EN ÖNEMLİSİ İTİBARLI POPÜLER OLMAK"

Beşiktaş'ı yönetmenin iş adamlığı ve popülerlikten farkını vurgulayan siyah-beyazlıların eski bir numarası, "Kendimi hep başkan olacak gibi yetiştirdim. Beşiktaş başkanlığı sadece iş adamlığıyla yapılacak bir iş değil; birçok vasfın olması lazım. Beşiktaş'a yönetici olmak zor değil, hatırlanan yönetici ve başkan olmak çok zor. En önemli şey popüler olmak değildir; itibarlı popüler olmaktır. Dünyanın en popüler kişilerinden biri Pablo Escobar'dır ama uyuşturucu kaçakçısıdır" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, Aralık 2024'te başkanlık görevine geldi.

"BU CAMİA ZORLUKLARI AŞAR"

Beşiktaş'ın köklü bir camia olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır. Bu camia zorlukları aşabilecek güce sahiptir. Her geleni pişman edersek, her gelen arkasındakine hırsız muamelesi yaparsa kim olacak başkan? Böyle bir camia mı olur? Beşiktaşlılar da kendine çekidüzen vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

