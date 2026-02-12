Eleştirilerden ve tepkilerden dolayı morali bozuk olan genç kaleci dinlendirilecek yeni transfer Devis Vasquez kaleyi teslim alacak.

MURAD TAMER - Hafta sonunda Başakşehir’le karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kalede değişim yaşanması gündemde.

DEĞİŞİM ŞART

Son haftalarda sıkça eleştirilen ve son oynanan Alanyaspor maçında büyük tepkilere maruz kalan Ersin Destanoğlu’nun morali oldukça bozuk. Ara transfer döneminde Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Devis Vasquez’in kaleyi teslim alması bekleniyor. Kolombiyalı eldivenin çıktığı idmanlarda hazır bir görüntü çizdiği de gelen bilgiler arasında.

ARTILARI FAZLA

Kariyerinde toplam 89 resmî maça çıkan Vasquez, 126 gol yerken 16 maçta kalesini gole kapattı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon avro olan Kolombiyalı eldivenin, kariyerindeki en yüksek piyasa değeri ise 4 milyon avro olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş’ın eski kalecisi Oscar Cordoba’nın tavsiyesi üzerine transfer edilen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi, uzun boyu (1,95) ve uzun kollarıyla dikkati çekerken, birebirde ve oyun kurmadaki becerisiyle de biliniyor.

GÖVDE GÖSTERİSİ! İMZA ŞOV YAPILACAK

Siyah beyazlıların yeni transferleri, başkan Serdal Adalı’nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenecek törenle resmî sözleşmeye imza atacak. Saat 14.00’te başlayacak imza töreni Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR MESAİSİ

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. Orkun, Oh, Vasquez, Olaitan, Murillo, Mustafa, Devrim ve Taylan’dan oluşan takım, mini turnuvayı kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası