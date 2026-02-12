Japonya J. League, 90 dakikası eşitlikle tamamlanan karşılaşmalarda uzatma oynanmadan doğrudan seri penaltı atışlarına geçilmesini kararlaştırdı. Yeni puanlama sistemiyle penaltı galibiyetine 2, mağlubiyetine 1 puan verilecek. Uygulama, Şubat–Haziran 2026 arasındaki geçiş döneminde başlayacak. Hedef hem taraftar heyecanını artırmak hem de oyunculara uluslararası turnuvalar öncesi penaltı tecrübesi kazandırmak.

Dış basında yer alan haber büyük yankı uyandırdı. Japonya'da alınan karara göre, 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. J. League yönetimi, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı.

PUANLAMA SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ



"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu da alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Yeni puanlama cetveli şu şekilde:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal süre mağlubiyeti: 0 Puan

AMAÇ PENALTI TECRÜBESİNİ ARTTIRMAK

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, bu uygulamanın milli takım düzeyindeki yansımalarına da dikkat çekildi. Özellikle uluslararası turnuvalarda seri penaltı atışlarının belirleyici rol oynadığı vurgulanırken, Japon oyuncuların bu format sayesinde rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Söz konusu kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş dönemini kapsayacak.

Uygulamanın tam sezon sürecek olan 2026-2027 lig takvimine dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

