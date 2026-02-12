CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz ettiği kız çocuğunun babası gazetemize konuştu: Kızım üç gündür okula gitmiyor

Berat Temiz / ANKARA - CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediyede çaycı olarak çalışan personelin 16 yaşındaki lise öğrencisi kızına sosyal medya üzerinden attığı cinsel içerikli mesajların ardından tutuklanmıştı.

Olayın ardından gazetemize konuşan mağdur T.T’nin babası Ahmet T, çocuğunun üç gündür okula gitmediğini söyledi. Baba T. “Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız” dedi.

Olayı kızlarının gece yarısı mesajlaşma bittikten sonra gelip kendisine anlatmasıyla öğrendiklerini söyleyen Ahmet T. “Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı” diye konuştu.



