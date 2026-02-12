Altın fiyatlarında rekorlar serisi 2026’da devam ederken, son günlerde ons fiyatında 5.000 dolar ve gram altında 7.000 TL üzerinde konumlanma çabası dikkat çekiyor. Ons fiyatında 2026’nın ilk 5 haftasında gerçekleşen prim ise %17’ye ulaştı. Bu arada altın ticareti ve üretim verileriyle yapılan bir hesaplamaya göre, Türkiye’deki altın stokunun ocakta 4 bin 281 ton olabileceği aktarıldı. Bunun parasal karşılığı ise adeta bir servete denk geliyor…

TÜRKİYE GAZERTESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kıymetli metallerde geçen yıl yaşanan ralli, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. 2025 yılını yaklaşık %65 primle 4.322 dolardan tamamlayan ons altın fiyatı, yeni yılın ilk 5 haftalık döneminde de (12 Şubat 2026 itibarıyla) 5.000 doların hemen üzerinde konumlanıyor. Bugünkü işlemlerde de 5.050 dolara yakın denge arayışı sürerken, onsta 2026 başından itibaren gerçekleşen prim %17’ye ulaştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ocak ayında ABD’nin Venezuela, Grönland ve İran konusundaki yaklaşımları, jeopolitik riskleri de artırarak piyasalarda güvenli liman talebinin yükselmesini destekledi.

Öte yandan merkez bankaları da rezervlerini çeşitlendirmek için alımlarına devam ederken; FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi, dolar endeksindeki zayıflık ve Asya başta olmak üzere dünya genelinde altın ETF’lerine yüksek yatırımcı ilgisi, sarı metali zirveye taşıdı.

Ons fiyatı 29 Ocak işlemlerinde 5.602 dolar ile tüm zamanlarını rekor seviyesini de test etti.

GRAM ALTIN DA ZİRVE YAPTI

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olan gram altın fiyatı da onstaki yükselişten destek bularak yeni rekorlara yelken açtı. Geçen yılı 5.950 TL ile kapatan spot gram altın fiyatı, ocak ayında 7.811 TL ile rekor kırdı. 12 Şubat işlemleri de 7.100 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor.

Spot gram altın fiyatında da yıl başından itibaren %20’ye yakın yükseliş gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN ALTIN VARLIĞI

Bu arada Türkiye’nin toplam altın varlığının, son rekorların ardından tarihî yüksek seviyelere ulaştığı da tahmin ediliyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verileriyle yaptıkları hesaplamaların detaylarını aktardı.

Türkiye’deki toplam altın stokunun ocak ayında 4 bin 281 ton düzeyinde olabileceğini ifade eden Erkin Işık; ons fiyatında ocak ayı kapanış rakamı olan 5.063 dolar üzerinden yaptıkları hesaplamaya göre, ülkedeki toplam altın varlığının 700 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

“SERVET ETKİSİ” ARTIYOR!

Ekonomistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, elinde altın bulunduran Türk halkı için önemli bir servet etkisini de beraberinde getirdiğini belirtiyor. Yüksek faiz ortamına rağmen özellikle konut ve otomobil satışlarında rekor satışların yaşandığına dikkat çeken ekonomistler, bunu “altınla gelen servet etkisine” bağlıyor.

Türkiye'de konut satışlarında 2025'te 1 milyon 688 bin 910 adet ve otomotiv toplam satışlarında da 1 milyon 368 bin 400 adet ile, tüm zamanların rekoruna ulaşılmıştı.

