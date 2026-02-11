İSKİ'ye bağlı Küçükçekmece atık su ön arıtma tesislerinde Marmara Denizine yeterince arıtılmadan deşarj edilen atık su nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü. İSKİ'ye daha önce de yeterli arıtma yapmadan denize atık su deşarj ettiği için 3 milyon TL para cezası kesilmişti.

Küçükçekmece kıyılarında havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'ne arıtılmadan bırakılan atık suların denizin rengini değiştirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, atık suyun denize karıştığı yerde deniz yüzeyinin bulanık bir hal aldığı ve temiz suyla kirli su arasındaki sınır net biçimde görülüyor.

İSKİ'ye ceza da yetmedi! Atık su boşaltılmaya devam ediyor... Marmara'nın rengi değişti

İSKİ'YE 3 MİLYON TL CEZA KESİLMİŞTİ

Görüntülerin kaynağı olan sahada, İSKİ'ye ait atık su arıtma tesislerinden çıkan su yeterince arıtılmadan denize ulaşıyor. Marmara Denizi'nin ekosistemini tehdit eden bu durum, geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerine konu olmuştu. Bakanlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesissinde yapılan çevre denetiminde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiğini tespit etmişti. Bu ihlal üzerine İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari para cezası uygulanmıştı.

BALIK POPÜLASYONUNU ETKİLİYOR

Çevre bilimciler ise denize arıtılmadan bırakılan suyun deniz suyunun oksijen dengesini bozduğunu, uzun vadede balık popülasyonunu ve deniz sağlığını olumsuz etkilediğinin altını çiziyor.

Havadan kaydedilen görüntülerde tesislerin arıtma yapıldığı depolarındaki atıkların vinç yardımıyla temizlenmeye çalışıldığı görülüyor. Marmara Denizi'ne akan atık suların sadece kısa süreli bir sorun olmadığı, arıtma sistemlerinin etkin çalıştırılmaması halinde çok daha büyük çevresel krizlere yol açabileceği belirtiliyor.

