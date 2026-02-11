Gaziosmanpaşa’daki dehşet evinden bir deri bir kemik halde kurtarılan Suna Margaz’ın son durumunu Müge Anlı anlattı. Anlı, genç kadının tedavi altına alındığını belirtirken, kahreden bir detayı daha açıkladı. Anlı “Size dün annenin de bir hafta 10 gün önce vefat ettiği bilgisini vermiştim. Meğer anne vefat etmeden 2 gün önce kızı için şikayetçi olmuş. “Ben ve kızım şiddet görüyoruz” demiş. Şüpheli ölüm demiştim ya, bununla ilgili de tekrar ifade alındı” diye konuştu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annesi ile birlikte ablasının şiddetine maruz kaldığı iddia edilen 35 yaşındaki Suna Margaz, dün Müge Anlı’ya yapılan ihbar sonrasında içler acısı halde bulunmuştu.

Komşuların ihbarı sonrasında ortaya çıkan gerçek, yürekleri sızlatmıştı. 35 yaşındaki Sema Margaz, boş bir divan üzerinde, aşırı zayıflamamış şekilde, vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar ile bitkin halde kurtarılmıştı.

Türkiye bu dehşeti konuşuyor! Müge Anlı kahreden bir detayı daha açıkladı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Müge Anlı, Türkiye’nin konuştuğu olaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Margaz’ın Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıklayan Müge Anlı “Dün bir deri bir kemik halde evden kurtarılan 35 yaşındaki Sema Margaz için komşular müdahale etmek istemişler ancak bir süre sonra güçleri yetmemiş. O korkuyu da anlıyorum, tanımadığı için insanlar korkuyorlar. Sema Margaz artık emin ellerde” dedi.

Türkiye bu dehşeti konuşuyor! Müge Anlı kahreden bir detayı daha açıkladı

“BU ÖLÜME GİDEN YOLU BAŞLANGICI”

Müge Anlı, şöyle konuştu:

Hiçbir ortam yaşadığı o ortamdan daha kötü olamaz. Tekrar komşulara teşekkür ediyorum çünkü çok sınırda yakaladık. Kötü şartları bırakın beslenememek zaten ölüme giden yolu başlangıcı. Bu kadın hiç beslenememiş. Çok üzücü görüntüler gördük.

Türkiye bu dehşeti konuşuyor! Müge Anlı kahreden bir detayı daha açıkladı

“ANNE ÖLMEDEN 2 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ”

Abla Suna Margaz’ın ifadesi alındığını belirten Anlı, şöyle devam etti:

Size dün annenin de bir hafta 10 gün önce vefat ettiği bilgisini vermiştim. Meğer anne vefat etmeden 2 gün önce kızı için şikayetçi olmuş. “Ben ve kızım şiddet görüyoruz” demiş. Şüpheli ölüm demiştim ya, bununla ilgili de tekrar ifade alındı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre abla hakkında işlem yapılacak. Dün ifadesinin ardından abla tekrar evine gönderilmiş. Haddim değil ama ablanın eve gönderilecek kadar sağlıklı olmadığına inanıyorum.

Türkiye bu dehşeti konuşuyor! Müge Anlı kahreden bir detayı daha açıkladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir mahallede komşular, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ihbar hattına başvuru yaptı. Yapılan ihbarda 74 yaşında Ünzile Margaz’ın büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek komşularından yardım istediği belirtildi.

Komşular, Ünzile Margaz’ın "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor, bizi kurtarın" diyerek evde feryat ettiği iddia etti.

Müge Anlı’ya taşınan iddialar sonrasında yapılan araştırmada, Ünzile Margaz’ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Margaz’ın bakımsızlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtildi.

Mahalleli, yaşlı kadının ölmeden önce kendi gibi çok ağır koşullar altında yaşayan kızı içi yardım istediğini ifade ederek, yaşanan dehşetin perde arkasını anlattı.

Türkiye bu dehşeti konuşuyor! Müge Anlı kahreden bir detayı daha açıkladı

Evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirten apartman sakinleri çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını söyledi.

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korkunç görüntüleri ve komşuların anlattıklarını ihbar olarak kabul etti.

Ekipler, iddiaların odağındaki eve gittiklerinde ise dehşete düşüren görüntü ile karşı karşıya geldi. Genç kız yatak bile olmayan bir divan üzerinde, aşırı zayıflamamış şekilde, vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar ile bitkin halde bulundu. Ekiplerin yardımıyla evinden çıkarılıp, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası