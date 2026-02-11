İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelerde Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.

Tahran’da on binlerin toplandığı Azadi Meydanı’nda İran devriminin 47’nci yıl dönümü törenleri düzenlendi. Meydanda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakereler ve bölgesel diplomasi başlıklarına değindi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

"TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Pezeşkiyan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum."

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Nükleer program konusunda silah üretme peşinde olmadıklarını yineleyen Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa tarafından yapılan açıklamalar güvensizlik duvarı oluşturuyor. Müzakereler bu nedenle sonuca varmıyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür etti

UMMAN’DA BAŞLAYAN İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarının ardından kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Maskat’taki temasların tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdiğini duyurmuştu.

Müzakereler, Washington’un bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

PEZEŞKİYAN İRAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Pezeşkiyan, 8 ve 9 Ocak’ta yaşanan gösterilere de değindi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar sırasında yaşanan olaylar için halktan özür diledi.

"8 ve 9 Ocak günlerinde yaşananlar, ülke için büyük üzüntüye neden oldu. Halkın sesini dinlemeye hazırız. Hükümet olarak tüm gücümüzle çalışıyor, bütün sorunları kararlılıkla çözmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen olaylarda internet erişimi kesilmiş, güvenlik güçleri müdahalede bulunmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı açıklamada gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD merkezli HRANA ise can kaybının 6 bin 984 olduğunu açıkladı.



Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası