Osmaniye'de sosyal medya üzerinden sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları 410 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yapay zeka teknolojileri aracılığıyla devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları yayımladıkları tespit edildi.

Sosyal medyadan 410 milyonluk vurgun yaptılar! 5 kişi tutuklandı

410 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Hazırlanan içeriklerle vatandaşları "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle tuzağa düşürdükleri belirlenen şüphelilerin kullandığı banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası