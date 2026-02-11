SPOR SERVİSİ
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tahmini: 'Yüzde 90' dedi, hakemi açıkladı
Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak dev maçın hakemiyle ilgili tahminini açıkladı.
Rıdvan Dilmen, 14 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tansiyonunun yüksek olacağını belirterek, maçın hakemiyle ilgili tahminde bulundu.
- Dilmen'in iddiasına göre; dev maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
- Eski milli futrbolcu, "Bu benim tahminim, yüzde 90 Halil Umut Meler yönetecek" dedi.
Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.
"TARTIŞMASIZ TANSİYONU YÜKSEK MAÇ"
Sports Digitale YouTube kanalına konuşan eski futbolcunun, "Tartışmasız tansiyonu yüksek olacak" yorumunda bulunduğu dev müsabakanın hakemiyle ilgili iddiası gündem oldu.
"BU BENİM TAHMİNİM"
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Tahminim Halil Umut Meler yönetecek, form durumu nedeniyle. Bu benim tahminim, yüzde 90 Halil Umut Meler yönetecek" dedi.
