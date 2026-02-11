Dün İstanbul'un Bebek semtinde aracıyla yolun ortasında durup dans eden kadın, trafiği kilitlemişti. Genç kadının kimliği tespit edilirken şahsın bipolar bozukluğu olduğu ve ruh sağlığı hastanesine yatırıldığı öğrenildi.

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te dün saç baş yolduran anlar yaşandı. Genç bir kadın aracını yolun ortasında durdurup trafiği felç etti.

ARAÇTA DANS ETTİ

Kadının araç içinde dans ettiği anlar ve kimseye aldırış etmeden ruj sürmesi pes dedirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri de uzun süre kadını araçtan indirmeye ve yolu açmaya çalıştı.

Bebekte yolu kapattığı aracının içinde dans etmişti! Genç kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı

YAYA OLARAK KAÇMAYA KALKTI

Adının Gizem K. olduğu öğrenilen genç kadın, bölgeye itfaiye ve çekici araçlarının gelmesiyle panikledi. Hemen araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre kadının ailesi, emniyette genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirterek Gizem K.'nın ilaçlarını da düzenli kullanmadığını beyan etti. Savcılık kararıyla genç kadının Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

