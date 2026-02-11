İçişleri Bakanlığına Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek getirildi. İki bakan da veda ve teşekkür mesajı yayınlarken Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında kısa sürede dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek getirildi. İçişleri Bakanlığına ise Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

YERLİKAYA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kabine'deki değişim gece yarısı kulisleri hareketlendirirken, Yerlikaya ve Tunç yeni bakanlara görevlerinde başarılar diledi. Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Görevden affını istemişti! Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

BAKANLIK YAZISINI KALDIRDI

Ancak Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından kısa sürede dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Gece yarısı hesap profilinde halen yazılı olan 'İçişleri Bakanı' yazısının, sabahın erken saatlerinde kaldırıldığı görüldü. Tunç'un sosyal medya profilindeki 'Adalet Bakanı' yazısı ise henüz duruyor.

TUNÇ'TAN VEDA MESAJI

Tunç da veda açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

