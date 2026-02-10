Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynanan Panionios maçında Yunan taraftarların açtığı ırkçı pankart nedeniyle tepki gösterdi. Skandal pankart nedeniyle kınama mesajı yayımlayan siyah beyazlılar, "Milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübü, BKT EuroCup'ta oynanan Panionios Athens maçında Yunan taraftarların açtığı ırkçı pankart nedeniyle bir açıklama yayımladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaşlı yıldızdan ayrılık iddiasına cevap! Fenerbahçe detayı

"PROVOKATİF PANKARTI EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş rekorla çeyrek finalde: Yunan ekibine 40 sayı fark

Skandal pankart

YUNAN TARAFTARLARDAN "ÇİRKİN" PANKART

Panionios-Beşiktaş müsabakasında ev sahibi takım taraftarları "çirkin" bir pankart açtı.

Başkent Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda yapılan mücadelede Yunan taraftarlar, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlı taraftarlara küfür ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı pankartı tribüne astı.

Haberle İlgili Daha Fazlası