Çek yıldız Vaclav Cerny, Beşiktaş'tan ayrılmak istediği yönünde iddialara sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevap verdi.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Beşiktaş, takımda mutsuz olduğu için ayrılmak istediği iddia edilen Vaclav Cerny için çıkan haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Fanatik Gazetesi’nde "Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

"STRES YOK" PAYLAŞIMI

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta duble yapan Cerny, Kadıköy'de galibiyet sevincine ait bir fotoğrafı paylaşarak "No stress" (Stres yok) notu düştü.

Vaclav Cerny'nin paylaşımı

