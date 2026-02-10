Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütü iddialarını reddetti. Özer, ihalelere hiçbir müdahalesi olmadığını, belediyeye zarar vermediğini söyledi. Özer, Aktaş'la ilişkisi hakkında ise "Ben Aktaş'ı, cezaevi sürecinden, dosya kamuoyuna yansıdıktan sonra tanıdım" ifadelerini kullandı.

Özer, hakkında hazırlanan rapor ve incelemelerde ihaleye fesat karıştırdığına dair tek bir tespit olmadığını vurguladı. “Ben boş ve mesnetsiz bir dosyadan tutuklandım. Bilimsel inceleme ve denetim raporlarında, hakkımda "ihaleye fesat karıştırma" şüphesi bulunduğu anlatılmaktadır. Hangi bilimsel inceleme raporunda böyle bir tespit vardır? Dosyada iki adet bilirkişi inceleme raporu bulunmaktadır. Bu raporların hiçbirinde ‘ihaleye fesat karıştırma' suçuna dair tek bir tespit, tek bir değerlendirme yoktur. Buna rağmen bu başlık altında işlem yapılması anlaşılır değildir.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'den 'Aziz ihsan Aktaş' savunması: Cezaevi sürecinde tanıdım

Savunmasında, daha önce görev aldığı müfettişlik ve denetim süreçlerine de değinen Özer, “Hayatım boyunca kamu görevini en üst düzey sorumlulukla yerine getirdim. Yüzlerce dosyada görev aldım ve hazırladığım raporlar ilgili kurumlarca kabul gördü. Bugüne kadar görevimle ilgili kesinleşmiş bir suç isnadı olmadı. Raporlarda olmayan bir suçu varmış gibi göstermek haksız ve ağır bir durumdur” dedi.

Özer ayrıca, iddialarda adı geçen belediye başkanları ve tanıklarla ilgili olarak, kendisine hiçbir baskı, telkin veya yönlendirme yapılmadığını belirtti:

“Tanıkların tümü, ihalelerde herhangi bir müdahalem olmadığını net şekilde ifade etti. Buna rağmen sanki hukuka aykırıymış gibi gösterilmesi tamamen gerçeğe aykırıdır.

Hakkımda 2015 yılından itibaren çeşitli iddialar ileri sürülmüş, göreve geldikten sonra birlikte çalışacağım kişileri seçmem, suç gibi gösterilerek üzerimde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa her belediye başkanı, hukuken ve idari olarak birlikte çalışacağı kadroyu seçme yetkisine sahiptir. Bu, suç değil, görevin gereğidir. Bu durumun sanki hukuka aykırıymış gibi sunulması doğru değildir. İddia edilenin aksine, söz konusu ihalelerin planlanmasında şahsıma ait özel bir yönlendirme ya da ayrıcalık söz konusu değildir. Süreç tamamen ihale mevzuatı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde yürütülmüştür"

AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA İLİŞKİSİ

Aziz İhsan Aktaş ile ilişkisine de açıklık getiren Özer, "Aziz İhsan Aktaş ile ilgili de bir hususu açıklamak isterim. Kendisi, ben göreve geldikten sonra tebrik amacıyla ziyaretime geldiğini söylemektedir. Ben Aktaş'ı, cezaevi sürecinden, dosya kamuoyuna yansıdıktan sonra tanıdım. Daha önce kendisiyle bir ilişkim, ticari bağım veya irtibatım olmamıştır. Yoğun görev temposu içinde yüzlerce kişiyle temas eden bir yönetici olarak, kendisiyle özel bir ilişki kurmam söz konusu değildir. İddia makamı bazı konularda Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarını doğru kabul ederken, benimle ilgili kısmı kabul etmemektedir. Bu durum açık bir çelişkidir" diye konuştu.



