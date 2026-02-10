Türkiye Gazetesi
En-Nesyri yıldızlaştı, Al Ittihad 7 golle şov yaptı
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharafa'yı 7-0 mağlup ettikleri maçta 2 gole katkı sağladı.
Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al Gharafa'yı konuk etti.
7 GOLLÜ GALİBİYET
Ev sahibi Al Ittihad, Youssef En-Nesyri'nin siftah yaptığı maçta Al Gharafa'yı 7-0 mağlup etti.
Al-İttihad'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Youssef En Nesyri, 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.
EN-NESYRİ'DEN BİRER GOL VE ASİST
Yeni takımında siftah yapan Faslı forvet Youssef En-Nesyri, takımının beşinci golünde de asiste imza attı.
Bu galibiyetle birlikte Al Ittihad, ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.
