Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharafa'yı 7-0 mağlup ettikleri maçta 2 gole katkı sağladı.

Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al Gharafa'yı konuk etti.

7 GOLLÜ GALİBİYET

Ev sahibi Al Ittihad, Youssef En-Nesyri'nin siftah yaptığı maçta Al Gharafa'yı 7-0 mağlup etti.

Al-İttihad'a 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Youssef En Nesyri, 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

EN-NESYRİ'DEN BİRER GOL VE ASİST

Yeni takımında siftah yapan Faslı forvet Youssef En-Nesyri, takımının beşinci golünde de asiste imza attı.

Bu galibiyetle birlikte Al Ittihad, ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

