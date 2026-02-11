Örnek No:55*

T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KÖMÜRLÜK Mahalle/Köy, Değirmenlik Mevkii, 1842 Ada, 4 Parsel, İstanbul İli, Şile İlçesi, Kömürlük Mahallesi, 1842 ada 4 parsel: Arazi killi-tınlı-kumlu, yarı geçirgen vasıfta, kısmen % 2-3, kısmen %5-7 eğimli, üzerinde 25 yaşlı 3 adet erik ağacı olan, arazidir. Taşınmaz Kömürlük Caddesinde, dere ile yol arasında, etrafında yeni tek tek yapılaşmalar olmasına rağmen, mahalle merkezine uzak olan ve kadastral yolu bulunan arazidir. Parsel mahalle camisine 995 m, Şile Otoyoluna 2.560 m, Şile Kaymakamlığına 18.700 m mesafededir. KISITLI FATMA GÜL'E AİT TAŞINMAZIN 1/4 HİSSESİ OLAN 189,94 M² HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Kömürlük Mahallesi, 1842 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 759,74 m2

İmar Durumu :Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda.

Kıymeti : 1.368.282,00 TL

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:16

05/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.