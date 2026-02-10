Samsun’da 47 yıldır antika toplayan 60 yaşındaki Cemil Benice, 130 metrekarelik dükkanında adım atamaz hale geldi. Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar çok sayıda ürünü koleksiyonuna ekleyen Benice “İnsanların geçmişe ait bu eşyalara ilgi göstermesi beni motive ediyor. Her ürünün ayrı bir hikâyesi var” dedi.

Samsun’da 13 yaşındaki başladığı antika tutkusunu yıllardır devam ettiren 60 yaşındaki Cemil Benice, küçük dükkanında koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor.

130 metrekarede 47 yıllık servet! Adım atacak yer kalmadı

Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan çok sayıda antika eşyayı toplayan Benice, ürünlerini üç ayrı depoda koruyor. 47 yıldır bu tutkusunu sürdüren Benice, sayısını kendisinin bile bilmediği milyonlarca parçadan oluşan koleksiyonuna yenilerini eklerken, dükkânında yürümekte bile zorlanır hale geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen antika meraklıların ilgi odağı haline gelen dükkan yarım asra meydan okuyor.

130 METREKARELİK İŞ YERİ

Ana dükkân olarak kullandığı yaklaşık 130 metrekarelik iş yerinin tamamen antika eşyalarla dolduğunu belirten Benice, irili ufaklı milyonları bulan antika ürünlerin sayısını kendisinin de tam olarak bilmediğini ifade etti.

Benice, zaman zaman müşterilerin sorduğu ürünlerin elinde olmasına rağmen yerini bulmakta güçlük çektiğini de söyledi.

“47 YILDIR DURMADAN TOPLUYORUM”

Cemil Benice, şunları söyledi:

13 yaşında bu sevdaya başladım. 47 yıldır durmadan ürün topluyorum. Bazen müşterinin aradığı ürün bende oluyor ama yoğunluktan dolayı hemen bulamıyorum. Ana dükkânım 130 metrekare ama ürünlerden dolayı içerisinde rahatça yürüyemiyorum.

Benice, Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istediğini belirtti.

“HER ÜRÜNÜN AYRI BİR HİKÂYESİ VAR”

Bu ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Benice "İnsanların geçmişe ait bu eşyalara ilgi göstermesi beni motive ediyor. Her ürünün ayrı bir hikâyesi var. Bu ilgiyi görmek, yıllardır verdiğim emeğin karşılığı" diye konuştu.

