Eşref Rüya dizisine konuk olarak dahil olacak olan Hatice Deniz, yeni bölüm itibariyle izleyici karşısına "Melek" karakteri ile çıkacak. Hatice Deniz daha önce kısa bir süre Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almıştı.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan Kanal D’nin TimsBi imzalı dizisi Eşref Rüya'ya genç bir yetenek konuk oluyor. Hatice Deniz, Eşref Rüya dizisinde rol alıyor. Genç oyuncu haberi Instagram hikayeler bölümünden duyurdu.



Hatice Deniz Eşref Rüya’ya Melek karakteriyle dahil oldu!



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hatice Deniz, "Melek" rolüne hayat veriyor ve Eşref ile Nisan’la yolları kesişiyor. Daha önce Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Deniz, Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm'ü canlandırmıştı. Genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini "Aldatmak" adlı dizide yaşamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası