ROKETSAN ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında savunma ve havacılık sektöründe kapsamlı planların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026’da uluslararası işbirliklerine yenilerini ekledi.

ROKETSAN ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan ile anlaşma imzalandı! ROKETSAN'dan yeni işbirliği

SAVUNMA VE HAVACILIKTA ORTAK PLAN

Stratejik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında ROKETSAN ile MISA ve GAMİ arasında savunma ve havacılık sektöründe belirlenen yatırım fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yatırım hedeflerine katkı sağlayacak kapsamlı bir planın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bu işbirliği ile yerel tedarikçilerin yetkinlikleri artırılarak küresel savunma tedarik zincirine dahil edilmeleri ve böylece yerel yatırım ortamının cazibesinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

ROKETSAN DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

ROKETSAN, ayrıca Suudi Arabistan’daki yerli üretim imkanlarının güçlendirilmesine ve ulusal tedarik zincirinin gelişimine katkı sağlayacak.

