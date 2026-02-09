Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’da Beliz karakterini Bahar Şahin canlandırıyor. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Bahar Şahin’in hayatı, yaşı, memleketi ve bugüne kadar rol aldığı projeler araştırılıyor.

Bahar Şahin, 2026 yılı itibarıyla televizyon ekranlarına Aynı Yağmur Altında dizisi Beliz karakteriyle dönüş yaparak kariyerindeki projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk yaşlardan itibaren sektörde yer alan ve farklı türdeki yapımlarda rol alan Şahin’in biyografisi, yer aldığı diziler ve eğitim hayatına dair detaylar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA'NIN BELİZ'İ BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bahar Şahin, çocuk yaşlarda oyunculuğa adım attı. Küçük yaşlardan itibaren kamera önü deneyimi kazanan oyuncu, gençlik dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Şahin, kariyerini ağırlıklı olarak televizyon projeleri üzerinden şekillendirdi.

Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Bahar Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğrenim gördü.

Aynı Yağmur Altındanın Belizi Bahar Şahin kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

O Hayat Benim - 2014-2017

Lise Devriyesi - 2017

Kayıtdışı - 2017

Servet - 2018

Zalim İstanbul - 2019-2020

Tetikçinin Oğlu - 2023

Aynı Yağmur Altında - 2026-günümüz

Duran - 2022 (İnternet dizisi)

% İki - 2025 (İnternet dizisi)

Haberle İlgili Daha Fazlası