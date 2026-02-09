Aynı Yağmur Altında'nın Beliz'i Bahar Şahin kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri
Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’da Beliz karakterini Bahar Şahin canlandırıyor. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Bahar Şahin’in hayatı, yaşı, memleketi ve bugüne kadar rol aldığı projeler araştırılıyor.
Bahar Şahin, 2026 yılı itibarıyla televizyon ekranlarına Aynı Yağmur Altında dizisi Beliz karakteriyle dönüş yaparak kariyerindeki projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk yaşlardan itibaren sektörde yer alan ve farklı türdeki yapımlarda rol alan Şahin’in biyografisi, yer aldığı diziler ve eğitim hayatına dair detaylar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
AYNI YAĞMUR ALTINDA'NIN BELİZ'İ BAHAR ŞAHİN KİMDİR?
4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bahar Şahin, çocuk yaşlarda oyunculuğa adım attı. Küçük yaşlardan itibaren kamera önü deneyimi kazanan oyuncu, gençlik dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Şahin, kariyerini ağırlıklı olarak televizyon projeleri üzerinden şekillendirdi.
Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Bahar Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğrenim gördü.
BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
O Hayat Benim - 2014-2017
Lise Devriyesi - 2017
Kayıtdışı - 2017
Servet - 2018
Zalim İstanbul - 2019-2020
Tetikçinin Oğlu - 2023
Aynı Yağmur Altında - 2026-günümüz
Duran - 2022 (İnternet dizisi)
% İki - 2025 (İnternet dizisi)