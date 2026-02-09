Fenerbahçe'den eski takımı Dinamo Zagreb’e kiralık gönderilen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hırvatistan Milli Takımı ve Fenerbahçe’nin eski file bekçisi Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb’e dönüşünün ardından büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiraladığı 31 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, HNL’de Vukovar’a karşı 3-1 kazanılan mücadelenin ardından kulübün resmi yayın organı Dinamo+’a açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR KISA SÜREDE GERİ DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Dinamo'ya bu kadar kısa sürede döneceğini tahmin etmediğini söyleyen Livakovic, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ayrıldığımda bu kadar kısa sürede geri döneceğimi düşünmemiştim. Burada olmak beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Dinamo formasını tekrar giymek tarif edilmesi zor bir duygu." diye konuştu.

"HER FUTBOLCU BUNUNLA GURUR DUYAR"

İlk Dinamo Zagreb döneminde 293 resmi maça çıkan Livakovic, "293 maçta kalmak biraz garip olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı hedefliyorum. Böyle köklü bir kulüpte bu sayıya erişmek çok kıymetli. Her futbolcu bununla gurur duyar." dedi.

"İTALYA’DAN CİDDİ TEKLİFLER GELDİ"

Transfer sürecinde farklı kulüplerden teklifler aldığını belirten Livakovic, "Özellikle İtalya’dan ciddi teklifler geldi. Ancak kasım ayında Dinamo yönetimiyle anlaşmaya varmıştım. Bu noktadan sonra başka seçenekleri değerlendirmedim. Kararımda hem sportif hedefler hem de Dinamo’ya olan güçlü bağım etkili oldu." açıklamasını yaptı.

