Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında düşme hattında yer alan Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor, Kocaelispor'u konuk etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Kayseri'de oynanan müsabakayı konuk ekip Kocaelispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65 ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 81. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

KAYSERİ 17. SIRAYA DEMİR ATTI

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Körfez ekibi, 8. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise 15 puanda kalarak bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Kasımpaşa'nın bir puan gerisinde 17. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

65. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Agyei’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

73. dakikada sol kanattan Churlinov, ceza sahasına ortasında arka direkte Agyei, topu ağlara gönderdi. 0-2

81. dakikada sağ kanattan Mane'nin ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Talha'nın şutunda meşin yuvarlak fileere gitti. 1-2

90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.

90+7. dakikada sağ kanattan Mane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Semih'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası