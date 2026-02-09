Seçim dönemiydi, Oğuzhan Uğur'a göre hükûmet gidiciydi!..

6 Şubat 2023 depremlerini tekrar hatırladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diledik, yaralılarımızı andık. Şimdi bakmayın herkes insancıl kesildi. O dönem seçime gidiliyordu. Muhalif kesim de, "Nasıl olsa gidici" diye düşünüp var gücüyle hükûmete sallıyordu. Depremi bile bunun için kullandılar.

Onlardan biri de Babala TV'de sulu sepken, ergen videoları çeken Oğuzhan Uğur'du. Hükûmeti savunan kim varsa Oğuzhan Uğur'un hedefindeydi. Sorsan tarafsız program yapıyordu ama bizleri aleni hedef alıyordu. Sadece bizi değil Müslümanları da. "PİNÇ" isimli rezil YouTube programında Müslümanları terörist olarak gösteriyor ve ilahileri mizah malzemesi yapıyordu.

7 Şubat 2022, saat 07:40'ta Babala TV hesabından şu Tweeti attı:

"Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor."

Utanmadan çıkmış, "O sayfanın hesabının şifresi bende bile değildi" diyor. Ergen videoları çeken Oğuzhan Uğur'un attığı bu Tweet yüzünden en az 15 kişi öldü. Kurtarma faaliyeti yapanlar baraj patladı yalanıyla çalışmalarını yapamaz oldular. Çıkmış kendisine acındırıyor: "Seyircisi sahip çıksınmış!.."

Daha yaptığının hukuki bedelini ödemedin. 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Dün baktım dava daha sonuçlanmamış. Sonuçlandıysa da ben bulamadım...

Bu arada Oğuzhan Uğur'un avukatı Çağdaş Çelik. Çelik aynı zamanda uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın avukatı. Hani diyorlar ya, "torbacılar yakalanıyor, baronlar nerede?" diye. Bir zahmet Oğuzhan ve avukatı Çağdaş Çelik'e sorun. Sizin muhalif diye bildiğiniz isimler baronların avukatlığını yapıyormuş. Elbette avukatlığını yapmak suç değil ama ekranlarda baronlar nerede diye atıp tutmayacaksınız!..

Washington Post'taki işten çıkarmalar

Geçen hafta Washington Post gazetesinden tam 400 kişi işten çıkarıldı. Bu rakam toplam çalışanların üçte birine denk geliyor. Dışarıdan bakınca gazeteden eleman çıkarılması doğru değil ama Jeff Bezos neden böyle bir şey yaptı!

Konuya en doğru yaklaşımı New York Post'tan David Harsanyi getirdi. "Axed Washington Post reporters dug their own graves (İşten çıkarılan Wasgington Post muhabirleri mezarlarını kendi elleriyle kazdılar)" başlıklı bir makale yazdı. Harsanyi yazısında Washington Post muhabirlerinin işlerini düzgün yapmadığını ve Amerika'da gazeteciliğe güveni öldüren haberler yaptıklarını yazdı.

Mesela savcı Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel suçlamalara meşruiyet verdiğini, Hunter Biden hakkındaki haberleri küçümsediklerini, Trump'a gereksiz yüklendiklerini vb. yazdı... Yani solcuları koruyup sağcılara saldırdığını yazdı. New York Post'un Washington Post gazetesine tek haksız suçlaması Gazze'yle ilgili olanıydı. Post, Gazze için "soykırım" dedi, David Harsanyi buna abartı diyor. Ama Gazze'de olan biten sadece soykırımdı!..

Bu arada Washington Post rekabette New York Times'ın çok gerisinde kaldı. Washington Post günlük kâğıt baskıda 130 bin satıyor. Dijital abone sayısı 2,5 milyon. New York Times'ın kâğıt baskıda günlük satışı 580 bin. Dijital abone sayısı ise 12 milyon 800 bin. Amazon'un da sahibi olan patron Jeff Bezos da gazetesinin hâlinden memnun değil ki, bu işten çıkarmaları yaptı.

New York Times eskiye nazaran daha objektif haberler yapıyor. "Görüş" sayfasında başka görüşteki yazar ve akademisyenlere de yer veriyor. Haber sayısı daha fazla. Ayrıca yanlışta ısrar etmiyor.

Kâr vaatlerine kanmayın!

Her gün gazete ve televizyonlarda kâr payı vaadiyle dolandırılan vatandaşlarımızın ibretlik hikâyelerini okuyoruz. Allah aşkına; oğlunuz, anneniz, babanız, en yakın arkadaşınız bile olsa kanmayın! Geçen gün et işinde büyük kâr var diye vatandaşları dolandırmışlar. Altın ticareti vaadiyle dolandırılan da çok. Ne olur kanmayın!

Size anormal kâr vadeden kim olursa olsun inanmayın. "Bizim arkadaş Ahmet şu kadar kazandı" türü yalanları da eklerler. Aynı şeyi borsada "şu kâğıda oynayın" deyip parasını batıranlar da mevcut. Sonra intiharın eşiğine kadar gelenler var. İnsan görünce üzülüyor.

