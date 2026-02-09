ABD ile İran, diplomasi ile krize çözüm ararken tehditlerle de birbirlerine gözdağı veriyor. Tahran “Saldırı olursa ABD üslerini yok ederiz” derken, Trump “Askerî müdahale seçeneği hâlâ masada” mesajını verdi.

YEŞİM ERASLAN - Umman’da yapılan görüşmeler sonrasında hem ABD hem de İran tarafından gelen açıklamalar Orta Doğu’da tansiyonu düşürse de sahadaki savaş riski hâlâ yüksek. Tahran ve Washington “Uzlaşma kapısı açık” demelerine rağmen birbirlerine karşı şüpheyle yaklaşıyorlar.

Tarafların nükleer program ve balistik füzeler için uzlaşamadığı belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırı olması durumunda bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını kaydererek “ABD’ye güvenmiyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın anlaşma yapmak için çok istekli göründüğünü ifade etti, “Askerî müdahale seçeneği hâlâ masada” mesajını verdi.

Müzakereyi ve süreci gazetemize değerlendiren İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Uzmanı Rahim Farzam, tarafların birbirini sınadığını söyledi.

İRAN, ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

ABD’nin yaptığı müzakerede, İran’ın bir anlaşmaya ne kadar yakın ya da uzak oluğunu görmek istediğini ifade eden Farzam “İran, içeride ve dışarıda baskı ile karşı karşıya. Protestolar daha yeni bastırıldı. Karşısında bölgeye askerî yığınak yapan bir ABD var. Müzakere masasının kurulmuş olması İran açısından çok önemli. İran, ABD’ye şüphe ile yaklaşıyor, Trump’a karşı ciddi bir güvensizlik var ancak diplomasinin canlanmış olması iyi bir gelişme oldu. Müzakereden bir sonuç çıkmadı ancak tarafların açıklamasına bakılırsa iki tarafta istediğini almış gibi görünüyor” dedi.

İHTİYATLI İYİMSERLİK

Görüşmelere “ihtiyatlı iyimserlik” nitelemesi yapan Rahim Farzam, İran’ın müzakerelere balistik füze konusunun dâhil edilmesini istemediğini, Tahran yönetiminden olumlu sinyaller geldiğini kaydetti.

Farzam, Washington’un askerî yığınağı ve bölgedeki ABD üslerindeki hareketliliğe rağmen şimdilik diplomasi ile sonuç alma yoluna gidildiğine işaret ederek “Askerî müdahale ABD’nin de istediği bir adım gibi görünmüyor. Trump açısından bir seçim yılı. Petrol fiyatlarında yaşanacak bir değişiklik ABD enflasyonunu etkileyecek bu da petrol fiyatlarına yansıyacaktır. Bu durum da Trump’ın isteyeceği en son şey olabilir. ABD’nin iç politikasını düşününce rejim değişikliğini getirecek boyutta bir saldırı zor görünüyor” diye konuştu.

SINIRLI MÜDAHALE OLABİLİR

Donald Trump’un, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde İran ile yapılan anlaşmayı başarısız gördüğünü hatırlatan Farzam “Yeni bir anlaşma 2015’te imzalanandan daha iyi olması lazım ki Trump bunu zafer diye ilan etsin. Müzakereler ne seyirde gider kestirmek zor, anlaşma da çıkabilir ancak Turmp söz konusu olduğu için sürpriz senaryosuna da hazır olunması lazım. İran ise muhtemel bir ABD saldırısına hazırlanıyor. Müzakerelerin seyrine göre belgi sınırlı bir müdahale olabilir” ifadesini kullandı.

