İyi Partili M. Emin Korkmaz, 28 Şubat günlerini hatırlatırcasına şalvarlı ve başörtülü Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e âdeta kin kustu. Kendi partisi dâhil herkes Zeynep Güneş’e sahip çıktı. M. Emin Korkmaz tutuklandı.

Yerel kıyafetleri ile bütün ülkede tanınan ve üç dönemdir seçimleri kazanarak Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yapan Zeynep Güneş “28 Şubat zihniyeti ölmedi, yaşıyor” dedirtecek bir saldırıya maruz kaldı.

İyi Parti üyesi olan Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in geleneksel Anadolu kıyafetleri ve şalvarını hedef alan bir paylaşımda bulundu. Mehmet Emin Korkmaz’ın önceki gün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, şu hakaretlerde bulundu:

“BU KIYAFETLE İNEK SAĞ!”

Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var.

KENDİ PARTİSİ DE ELEŞTİRDİ

Kendi partisi dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden Korkmaz’a tepki yağdı. Korkmaz “28 Şubat zihniyetinin bir ürünü” olarak eleştirildi. İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti nedeniyle hakaret eden parti üyesinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Mihalgazi Belediye Başkanlığını üç dönemdir başarıyla yürüten Zeynep Güneş’e bütün Türkiye’den destek yağdı. Özellikle sosyal medyada örgütlenen kadınlar, şalvar giyerek “Zeynep Başkan’ımızın yanındayız. 28 Şubat zihniyetini reddediyoruz” mesajları yayımladı.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN TEPKİ

Hükûmet kanadından da Korkmaz’a sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Millî iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Tepkiler çığ gibi artarken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan mahkemeye sevk edilen M. Emin Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.



