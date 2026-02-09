Bir dernek, 50 yıl aynı yastığa baş koyan evli çiftlere, düzenlediği programla sürpriz yaptı. Çiftler, gençlere “işin sırrı sevgi, saygı ve anlayış” diyerek “evlenin” çağrısında bulundu.

Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernek, 50 yıl ve üzeri evli kalan çiftler için anlamlı bir buluşma düzenledi. Programda, yarım asırdan fazla süre evliliklerini sürdüren çiftler bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Uzun yıllar aynı yastığa baş koyan katılımcılar, evliliklerinde sevgi, saygı, sabır ve anlayışın en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Gençlere tavsiyelerde bulunan çiftler, iyi günde de kötü günde de birlikte hareket etmenin, evliliği ayakta tuttuğunu ifade etti.

Son yıllarda boşanmaların artmasından duydukları üzüntüyü dile getiren çiftler, evliliğin emek, fedakârlık ve karşılıklı hoşgörüyle yürütülebileceğini belirterek, küçük problemlerin büyütülmemesi gerektiğini, konuşarak ve anlayışla her zorluğun aşılabileceğini aktardı.

50 yıl evli kalan çiftler, ailenin önemini anlattı: Bir yastıkta yarım asır

Programa katılan 73 yaşındaki Osman Yurtkulu “56 senedir evliyim. İyisiyle kötüsüyle sürdürdük. Hiçbir zaman için birbirimizi kırmadık. Günümüzde boşanmalar oluyor, bunlar hep hazırcı oluyor, biz kendimiz kazandık, kendimiz çalıştık. Şimdikiler ev, araba, yat, kat istiyorlar” dedi.

78 yaşındaki Adıgüzel Çalışkan ise “58 yıl 20 gündür evliyim. Maddi durumumuz iyi de kötü de oldu. Vara hamdettik, yoka da şükrettik” ifadelerini kullandı.

Katılımcı Cemal Rıza Türker de “Görücü usulü evlendim. Hanımlar kocalarına hizmet etmiyorlar artık. Sabah kahvaltısı yapmadan kocalarını işe göndermesinler. Görücü usulüyle evlenenlerin yüzde 80’inde ayrılık yok” ifadelerine yer verdi.



