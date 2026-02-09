Sosyal medyadaki antika mezatlarında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Canlı yayınları takip eden sahte hesapların, esnaftan önce müşteriye ulaşıp “indirim” ve “acil ödeme” yalanıyla 10 bin liradan 100 bin liraya varan paralar topladığı anlatıldı.

Ümraniye'de antikacılık yapanCengiz Batkitar, son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan antika mezatlarında türeyen yeni nesil dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyardı. Canlı yayınları gizlice takip eden dolandırıcıların, müşteri bilgilerini ele geçirerek esnaftan önce iletişime geçtiğini belirten Batkitar “Gecenin saat 04.00’ünde ‘acil ödeme’ diyerek para istiyorlar, ‘bende hazırda 100 tane daha IBAN var’ diyerek dalga geçiyorlar” dedi.

Yeni nesil dolandırıcılık... Antika mezatlarında canlı yayın tuzağı

Batkitar, düzenlenen canlı yayınlara “anonim” olarak giren dolandırıcı hesapların, müşterilere kendilerini “resmî hesap” gibi tanıtarak binlerce liralık vurgun yaptığını anlattı. Esnafın henüz listeleri hazırlamadığı saatlerde dolandırıcıların müşteriye çoktan ulaştığını söyleyen Batkitar, şahısların “indirim” veya “acil durum” diyerek hızlıca para toplayabildiğini ifade etti.

Yeni nesil dolandırıcılık... Antika mezatlarında canlı yayın tuzağı

Batkitar, müşterilerin bu tarz bir canlı yayın alışverişinin ardından mutlaka yetkili satıcıyı araması ve teyit almadan kesinlikle ödeme yapmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni nesil dolandırıcılık... Antika mezatlarında canlı yayın tuzağı

Sistemin büyük bir mağduriyete sebep olduğunu kaydeden Batkitar “10 bin, 50 bin, 100 bin gibi ciddi rakamlar. Büyük bir mağduriyete neden oluyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası