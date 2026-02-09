Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin ismini 1969’da değiştirmesiyle kurulan Milliyetçi Hareket Partisi, merhum Türkeş sonrası Devlet Bahçeli’yle siyasette etkin rolünü sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, 367 krizi ve başörtü meselesinin çözümü ile Terörsüz Türkiye süreci gibi ülke yararına her adımda MHP’yi ön safta görmek mümkün.

Alparslan Türkeş liderliğinde 1969’da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin isminin değiştirilmesiyle Adana’da kurulan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 57 yaşına girdi.

Türkeş ile birlikte ülkenin önünün açılması için hep elini taşın altına koyan MHP, bu geleneği Devlet Bahçeli döneminde de sürdürdü. Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997’de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997’de partinin genel başkanı seçilen Bahçeli, o günden bu yana önemli kararlarda etkin rol oynadı.

Birçok provokasyona rağmen Ülkücüleri sokak olaylarından hep uzak tutmayı başaran Bahçeli, terörle mücadele, başörtüsü sorununun çözümü, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş gibi konularda hep en önde oldu.

Devlet Bahçeli’nin en önemli hamleleri ise şunlar:

367 KRİZİ: Türk siyasi geçmişine damgasını vuran 367 kararı, 27 Nisan 2007 tarihinde ortaya çıktı. Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi dolmasıyla yeni Cumhurbaşkanı seçilecekti. 361 milletvekilinin katıldığı ilk turda tek aday olan Abdullah Gül, 357 oy aldı.

Gül’ü “Muhafazakâr, eşi başörtülü, laiklik karşıtı” diye yaftalayan CHP, TBMM’de 367 toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Aynı günün gece saatlerinde Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde laiklik uyarısı içeren bir mesaj (e-Muhtıra) yayınlandı. 1 Nisan’da da seçim AYM tarafından iptal edildi. Buna karşılık AK Parti, erken genel seçim kararı aldı. Yüzde 47 gibi ezici bir oya ulaşan AK Parti, 341 vekil çıkarabildiği için yine ‘367’ sorunuyla karşı karşıyaydı. Bu sefer sürpriz bir destek geldi. Barajı geçip Meclis’e girmeyi başaran MHP’nin lideri Bahçeli “AK Parti kimi isterse aday gösterebilir” diyerek krizi çözdü. Gül, Cumhurbaşkanı oldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te kimsenin cesaret edemeyeceği bir çıkış yaptı. Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye çağırıp DEM Parti grubunda konuşma yaparak PKK’nın feshedildiğini haykırmasını istedi.

27 Şubat 2025’te Öcalan, İmralı’dan yaptığı çağrı ile örgüt üyelerinden silah bırakmalarını istedi. PKK, 12 Mayıs 2025’te kendini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldı.

