Turgut Özal Vakfı Başkanı Semih Narlı, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın, hazırlattığı “Güneydoğu Raporu”nu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Narlı, yaptığı açıklamada Özal’ın Terörsüz Türkiye sürecinin 1990’lı yıllardaki en önemli mimarlarından biri olduğunu dile getirerek, onun “21. asır Türklerin asrı olacaktır” sözünün, bu inancının en net ifadesi olduğunu söyledi. “Eğer Turgut Özal yalnızca 4-5 yıl daha yaşayabilmiş olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olabilirdi” diyen Semih Narlı, şunları kaydetti:

BU UĞURDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu meselenin silahla değil, müzakere ve demokratik yollarla çözülebileceğini büyük bir cesaretle dile getirmiştir. Son birkaç gündür basına yansıyan İmralı tutanakları bu tarihi gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ne yazık ki sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen derin yapılar ve emperyalist odaklar Özal’ı ortadan kaldırarak bu tarihî fırsatın önünü kesmiştir. Bugün gelinen noktada, örnekte merhum Özal varken korkmadan böylesine cesur çıkış yapan Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu kararlı irade, bizlere 90’lı yıllardaki o cesur lider Turgut Özal’ı bir kez daha hatırlatmaktadır. Özal bu uğurda hayatını kaybetmiştir. Bugün aynı sorumluluğu ve riski göze alarak yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Bahçeli’nin duruşu son derece kıymetlidir.

SÜRECİN MANEVİ MİRASÇISIYIZ

Biz sahada milletin sesini duyuyor, samimiyetini ve birlik iradesini net bir şekilde görüyoruz. Baskı aşamasına geçmiş olduğumuz Turgut Özal’ın 90’lı yıllarda Eşref Bitlis ve Adnan Kahveci’ye hazırlattırdığı ‘Güneydoğu Raporu’nu tüm kamuoyu ve tüm siyasi partilere bir kitapçık hâlinde ulaştırmayı en yakın zamanda planlıyoruz. Turgut Özal Vakfı olarak, Özal’ın yarım kalan hayalinin, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güçlü bir destekçisi değil, bu sürecin manevi mirasçısı ve sahibi olduğumuzu açıkça ifade ediyorum. İnancımız odur ki Turgut Özal’ın yarım kalan bu büyük hayalini tamamlamak Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Devlet Bahçeli’ye, onların önderliğinde inşallah bizlere nasip olacaktır. Türkiye’nin kaybedecek bir Turgut Özal’ı daha yoktur.



