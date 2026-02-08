200 MP'lik kamera geliyor: HONOR Magic8 Pro kullanıcılarla buluştu
Honor’un yeni amiral gemisi Magic 8 Pro, 200 MP kamerası ve 7100 mAh dev bataryasıyla Türkiye’de satışa çıktı. Lansmana özel indirimle fiyat 79 bin 999 TL’ye indi.
Honor, yeni amiral gemisi Magic8 Pro'yu 84.999 TL fiyatla Türkiye'de satışa sunarken, lansmana özel kampanya ile 79.999 TL'ye alınabileceğini duyurdu; ayrıca Pad X8b ve Earbuds 4 modellerini de tanıttı.
- Honor Magic8 Pro, 84.999 TL fiyatla (lansmana özel 28 Şubat'a kadar 79.999 TL) Türkiye'de satışa çıktı.
- Magic8 Pro, 200 MP Ultra Gece Telefoto kamera, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 7100 mAh silikon-karbon batarya ile öne çıkıyor.
- Cihaz, iPhone ve Android telefonlar arasında kablosuz dosya paylaşımını destekliyor.
- Honor Pad X8b, 11 inç göz korumalı ekranı ve 10.100 mAh bataryasıyla kullanıcılarla buluştu.
- HONOR Earbuds 4, 50 dB aktif gürültü engelleme ve 46 saate varan pil ömrü sunuyor.
Honor’un yeni amiral gemisi Honor Magic8 Pro, Türkiye’de satışa çıktı. Cihazın Türkiye fiyatı 84.999 TL olarak açıklanırken, lansmana özel kampanya kapsamında 28 Şubat tarihine kadar 79.999 TL etiketiyle alınabilecek.
Honor Magic8 Pro; 200 MP Ultra Gece Telefoto kamerası, yapay zekâ destekli görüntüleme yetenekleri ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 7100 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryası ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Honor Magic 8 Pro, iPhone ve Android telefonlar arasında kablosuz dosya paylaşımını da destekliyor. Bu sayede kullanıcılar karşılıklı olarak dosya gönderip alabiliyor.
Honor, Pad X8b modelini de kullanıcılarla buluşturdu. 11 inç göz korumalı ekranı, 10.100 mAh kapasiteli bataryası ve dayanıklı gövde yapısıyla Pad X8b; özellikle aileler ve genç kullanıcılar için tablet deneyimi sunmayı hedefliyor.
Lansmanda tanıtılan bir diğer ekosistem ürünü olan HONOR Earbuds 4 ise çift titanyum kaplamalı dinamik sürücüleri, 50 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme teknolojisi ve 46 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.