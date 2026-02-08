Honor’un yeni amiral gemisi Magic 8 Pro, 200 MP kamerası ve 7100 mAh dev bataryasıyla Türkiye’de satışa çıktı. Lansmana özel indirimle fiyat 79 bin 999 TL’ye indi.

Honor’un yeni amiral gemisi Honor Magic8 Pro, Türkiye’de satışa çıktı. Cihazın Türkiye fiyatı 84.999 TL olarak açıklanırken, lansmana özel kampanya kapsamında 28 Şubat tarihine kadar 79.999 TL etiketiyle alınabilecek.

Honor Magic8 Pro; 200 MP Ultra Gece Telefoto kamerası, yapay zekâ destekli görüntüleme yetenekleri ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 7100 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Honor Magic 8 Pro, iPhone ve Android telefonlar arasında kablosuz dosya paylaşımını da destekliyor. Bu sayede kullanıcılar karşılıklı olarak dosya gönderip alabiliyor.

Honor, Pad X8b modelini de kullanıcılarla buluşturdu. 11 inç göz korumalı ekranı, 10.100 mAh kapasiteli bataryası ve dayanıklı gövde yapısıyla Pad X8b; özellikle aileler ve genç kullanıcılar için tablet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Lansmanda tanıtılan bir diğer ekosistem ürünü olan HONOR Earbuds 4 ise çift titanyum kaplamalı dinamik sürücüleri, 50 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme teknolojisi ve 46 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor.



