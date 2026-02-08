Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çocuklar ve gençler arasında internet, sosyal medya ve yapay zekâ kullanımının taşıdığı riskler konusunda uyarıda bulundu. Kontrolsüz dijital platformların içe kapanma, izolasyon ve suistimallere yol açabileceğini söyledi. Macron, bunun sadece ailelerin değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir halk sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaygınlaşan internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı yayında dijital platformların kontrolsüz kullanımının gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı sert uyarılarda bulunan Macron, aileleri ve kamuoyunu uyardı.

Gençlerin büyük bir bölümünün ChatGPT, Meta ve WhatsApp gibi platformlarda yapay zekâ ile sırdaş olduğuna dikkat çeken Macron “Bu durum içe kapanmaya ve izolasyona yol açarak ciddi suistimallere de sebep olabilir. Ergenlik çağındaki çocukların ortalama ekran süresi günde 4 saat 20 dakika. Bu inanılmaz bir şey ve üstelik içeriği denetlemiyorsunuz” dedi.

"BU DURUMUN BİR HALK SAĞLIĞI MESELESİ"

12 yaşındaki çocuğun beyninin tamamen dijital platformlara teslim edilip edilmemesinin sorumluluk ve baskısını yalnızca ebeveynlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Macron, bu durumun bir halk sağlığı meselesi olduğunu belirtti.

