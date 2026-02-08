YTB Başkanı Turus, Avrupa’da İslamofobi’nin “kurumsallaştığını” söyleyerek sadece 2025’te camilere 108 saldırı yapıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdulhadi Turus, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunumda, İslamofobi’nin Avrupa kıtasında “kurumsallaştığını” söyledi.

Turus, “İslam karşıtlığı Avrupa’da maalesef siyasal bir üstünlük olarak görülmeye başlandı ve inanılmaz karşılık buluyor” dedi.

Turus, sadece 2025 yılında Avrupa’daki camilere 108 saldırı olduğunu belirtti. Turus sadece Almanya ve Fransa’da 1990’dan bu yana 109 kişinin ırkçılık kurbanı olduğunu söyledi. Turus, “Avrupa’da destek verdiğimiz medya grupları sayesinde ırkçılığa karşı bir savaş başlattık” dedi.

